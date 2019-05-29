Шведский суд отказался перенести слушания об аресте Ассанжа

Стокгольм, , 09:45 — REGNUM Окружной суд шведской Упсалы отказал в переносе на более поздний срок слушаний о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, назначенных на 3 июня. Об этом сообщила газета Upsala Nya Tidning.

Ранее, 20 мая, шведская прокуратура потребовала ареста Ассанжа в связи с подозрением в изнасиловании. Это даст ведомству возможность запросить экстрадицию журналиста в Швецию.

Адвокат Пер Самуэльсон попросил об отсрочке слушаний из-за плохого самочувствия Ассанжа. Он заявил, что Ассанж находится в тюремной больнице в Лондоне и не способен «нормально говорить». Встреча защитника с журналистом состоялась 24 мая.

Суд Упсалы не счел доводы адвоката достаточной причиной для переноса слушаний и отклонил ходатайство. Обжаловать это решение нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа по делу о сексуальном насилии. Сам Ассанж отвергал подобное обвинение, связывая его с публикацией секретных материалов на сайте WikiLeaks.

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