Назарбаев назначен председателем Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан, , 09:40 — REGNUM Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, сообщает 29 мая агентство «Казинформ».

В Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл заседание Евразийского экономического совета. Звание почетного председателя предложил присвоить президент России Владимир Путин, отметил Токаев.

«От имени Казахстана хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту России за данную инициативу и всем нашим партнерам за единодушную поддержку», — добавил президент Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане проходит пятый саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы России, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии.