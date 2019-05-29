Минус один: ЛГБТ-активист отказался участвовать в выборах мэра Новосибирска

Новосибирск, , 09:32 — REGNUM Претендентов на пост мэра Новосибирска стало меньше — предприниматель, ЛГБТ-активист Булат Барантаев заявил, что у него нет на это времени.

«Мне конечно жаль, но сейчас я очень загружен своим бизнесом, летаю между Новосибирском и Берлином, и времени на кампанию просто не остается», — сказал Барантаев «РБК Новосибирск».

О желании принять участия в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата от партии «Парнас» Барантаев заявлял в начале года. Он отмечал, что у него две цели выдвижения: демократически-правозащитная и ЛГБТ-активистская.

Булат Барантаев — директор и учредитель двух компаний — ООО «Гриндер-Р» и ООО «Маскуло».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Общеполитическая партия «Народ против коррупции» назвала имя своего кандидата для участия в выборах мэра Новосибирска — бывший член регионального отделения КПРФ Владимир Мельников. О своём желании участвовать в выборах также заявили мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»), от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков. Новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» своего кандидата определит на праймериз. «Единая Россия» отказалась от выдвижения кандидата.

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