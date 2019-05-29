Среда, 29 Мая 2019 года
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Amnesty International вновь обвинила военных Мьянмы в военных преступлениях

Политика

Боевиков из «Армии освобождения рохинджа» правозащитники не обвиняют

Нейпьидо, 29 мая 2019, 09:32 — REGNUM  Правозащитная организация Amnesty International вновь обвинила вооруженные силы Мьянмы в военных преступлениях. Об этом 29 мая сообщает Al Jazeera со ссылкой на правозащитников.

По их данным, те подразделения вооруженных сил, которые осуществляли военную операцию против рохинджа в 2017 году, вновь совершают военные преступления.

«Менее чем через два года после того, как мировое сообщество было возмущено массовыми злодеяниями против рохинджа со стороны правительственных войск, в штате Ракхайн вновь начались боевые действия», — говорится в заявлении Amnesty International.

Напомним, ситуация в Мьянме вновь обострилась в январе 2019 года, когда боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападение на правительственные посты, убив 13 сотрудников правопорядка, ответные действия военных не заставили себя ждать, что вновь привело к насилию в штате Ракхайн.

Читайте ранее в этом сюжете: Правозащитники раскритиковали руководство Мьянмы за освобождение военных

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