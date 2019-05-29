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Задача юристов Дерипаски — «создать основу» для обращения в суд

Политика

Это фактически политические переговоры: с минфином США

Москва, 29 мая 2019, 09:22 — REGNUM  Юристы Олега Дерипаски продолжают контактировать с минфином США в надежде вывести своего клиента из-под санкций. Этот процесс интересен именно тем, что юридической основы для судебного опротестования не существует, заявил корреспонденту автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, фактически это политические переговоры частного лица и ряда его компаний с властями США. Вполне возможно, что их интересует именно не сам переговорный процесс, а пакет переписки и документы, полученные от официальных лиц.

«Это нужно для того, чтобы как раз создать основу для обращения в суд, зацепившись за какую-то уже имеющуюся юридическую практику. Если юристам Дерипаски это удастся, то за ними пойдут в суды и иные компании, в том числе и из других стран», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ддказательный меморандум» минфина США, оправдывающий введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски является плохо проработанным отчетом с ложными утверждениями и фактологическими неточностями. Такую оценку документу дали представители Дерипаски.

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