Глава партии в Индии Сталин: Ганди нельзя уходить с поста лидера оппозиции

Нью-Дели, , 14:03 — REGNUM Лидер индийской партии Дравида муннетра кажагам (ДМК) Мутхувел Карунанидхи Сталин попросил председателя ведущей оппозиционной партии страны Индийского национального конгресса (ИНК) Рахула Ганди не покидать свой пост. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

28 мая в телефонном разговоре с председателем ИНК Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что Рахул Ганди не должен подавать в отставку. По словам лидера ДМК, поражение ИНК на прошедших парламентских выборах «ничего не значит», ведь Индийский национальный конгресс «все ещё живёт в умах и сердцах жителей Индии». Мутхувел Карунанидхи Сталин также поздравил председателя ИНК с блистательной победой, которую партия одержала на выборах в южных штатах Тамилнад и Керала.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), которая получила 303 из 543 мест в нижней палате парламента. Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс потерпела сокрушительное поражение, победив лишь в 52 избирательных округах. Впоследствии Рахул Ганди изъявил желание покинуть пост председателя ИНК, однако Рабочий комитет партии единогласно не принял его отставку.