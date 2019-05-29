Индия стала членом первого Исполнительного совета ООН-Хабитат

Нью-Дели, , 10:47 — REGNUM Индия вошла в состав первого Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Об этом 28 мая сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на официальный аккаунт Министерства городского развития Индии в Twitter.

Индия была избрана членом первого Исполнительного совета ООН-Хабитат на пленарной сессии Ассамблеи Программы ООН по населённым пунктам, которая проходит с 27 по 31 мая в Найроби, Кения. Представители министерства городского развития Индии выразили «безграничную гордость тем, что Индии была оказана столь высокая честь». Сообщается, что избрание республики в Исполнительный совет ООН-Хабитат свидетельствует о росте политического влияния и престижа Индии на мировой арене.

Ассамблея Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) является главной структурой мирового уровня для принятия решений в сфере урбанизации. Исполнительный совет ООН-Хабитат призван обеспечить надзор со стороны государств-членов за нормативной и оперативной деятельностью Программы. После окончания процедуры избрания Совет будет состоять из 36 членов.