В Индии испытали новую ракету класса «земля — воздух» «Акаш»

Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) провела успешные испытания новой ракеты класса «земля — воздух» «Акаш». Об этом 28 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Сообщается, что испытания ракетного комплекса состоялись на островном полигоне в округе Баласор, штат Орисса. Новый боекомплект для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Акаш» является управляемой ракетой средней дальности. Максимальная высота траектории полета снаряда составляет 18 000 метров. ЗРК «Акаш» может поражать цели на удалении 25 км. На участке разгона ракета приводится в движение твердотопливным двигателем, а на участке маршевого полета включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Новая версия «Акаш» оснащена отечественной головкой самонаведения.

Напомним, что ЗРК «Акаш» был впервые принят на вооружение ВВС и сухопутных войск Индии летом 2015 года. Тем не менее в 2017 году расследование генерального ревизора республики показало, что более 30% запусков данных ракет оказались неудачными. С тех пор DRDO ведет работы по модернизации ЗРК «Акаш» и повышению его поражающей способности.