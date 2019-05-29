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Коммунисты Индии: победа партии Моди – вызов для народа и страны

Политика

На прошедших выборах в нижнюю палату парламента Индии правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Моди получила 303 места из 543, в то время как Коммунистическая партия Индии (марксистская) – всего лишь три

Нью-Дели, 29 мая 2019, 10:03 — REGNUM  Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской), или КПИ (м), Ситарам Йечури заявил, что победа правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди является «вызовом для всего народа и страны». Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

По завершении сессии политбюро КПИ (м) 27 мая Ситарам Йечури подчеркнул, что партия «не сомневается в верности подсчета голосов и доверяет воле индийского народа». Тем не менее лидер Коммунистической партии Индии (марксистской) отметил, что победа «Бхаратия джаната парти», активно выступающей в поддержку «индусского национализма», является тревожным сигналом для секулярных политических сил в стране.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти», получившая 303 места в нижней палате федерального парламента из 543. На данных выборах КПИ (м) потерпела сокрушительное поражение, победив лишь в трех из 65 избирательных округов, в которых кандидаты от индийских марксистов боролись за победу. Примечательно, что на выборах в штате Керала, где коммунисты традиционно находятся у власти, КПИ (м) смогла получить лишь одно место из 20.

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Зарубежная хроника
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