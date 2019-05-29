Глава ВМС Индии: курс Нью-Дели заставит Пакистан изменить свою политику

Нью-Дели, , 09:39 — REGNUM Начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ламба заявил, что активизация внешнеполитического курса Нью-Дели заставит Пакистан пересмотреть собственную политику на международной арене. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Сунил Ламба, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что авиаудары ВВС Индии по позициям террористов в Балакоте, Пакистан, ознаменовали смену парадигмы внешней политики Нью-Дели. По словам начальника ВМС Индии, таким образом индийское руководство продемонстрировало свою готовность вести ответные действия против агрессоров извне. Сунил Ламба выразил уверенность в том, что подобная смена тактики заставит Исламабад пересмотреть свою позицию в отношениях с Нью-Дели.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по террористической базе Джаиш-е-Мухаммад в Балакоте, Пакистан. Спецоперация стала ответом на теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из Джаиш-е-Мухаммад совершил атаку на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF). Впоследствии Индия в очередной раз обвинила Пакистан в попытках дестабилизировать ситуацию в Индии посредством трансграничного терроризма.