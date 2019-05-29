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Париж может предложить Киеву формат «нормандских тусовок»

Политика

Урегулирование

Москва, 29 мая 2019, 09:10 — REGNUM  В Госдуме допустили возможность переформатирования Францией «нормандского формата» в «нормандские тусовки», но сомневаются, что Россия будет тратить на них время, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

«Следуя нормативам западной политкорректности и светским ритуалам, Париж может предложить Киеву формат «нормандских вечеринок». Тусовка ради тусовки, всем понравится. Но Москва на это не станет тратить время», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в «нормандском формате», как только для этого сложатся политические условия. Он также сообщил, что в скором времени планирует провести встречу с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, и не исключил возможность визита в Киев.

Вместе с тем Москва не против саммита в «нормандском формате», но не является сторонником встречи ради встречи, указал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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