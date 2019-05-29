Парламент Ирана поддержал меры МАГАТЭ против санкций Вашингтона

Тегеран, , 09:48 — REGNUM Депутаты Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана в совместном заявлении выразили поддержку МАГАТЭ в связи с заявлением официального представителя агентства о том, что все страны-участники СВПД должны соблюдать обязательства по соглашению, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Раннее официальный представитель МАГАТЭ в Иране Бехруз Камалванди отметил, что в текущем году Иран увеличил в 4 раза производство урана, обогащенного до 3,67%. Чиновник сообщил, что имеющиеся у Ирана центрифуги способны еще больше увеличить производство обогащенного урана. При этом, по словам Бехруза Камалванди, Иран выполняет все свои обязательства по «ядерной сделке» (СВПД), в связи с чем оставшиеся стороны соглашения должны также придерживаться его положений, а не ужесточать режим против ИРИ.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.