Среда, 29 Мая 2019 года
09:48:25 МСК

Парламент Ирана поддержал меры МАГАТЭ против санкций Вашингтона

Политика

Стороны СВПД должны также придерживаться его положений, а не ужесточать санкционный режим против ИРИ

Тегеран, 29 мая 2019, 09:48 — REGNUM  Депутаты Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана в совместном заявлении выразили поддержку МАГАТЭ в связи с заявлением официального представителя агентства о том, что все страны-участники СВПД должны соблюдать обязательства по соглашению, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Раннее официальный представитель МАГАТЭ в Иране Бехруз Камалванди отметил, что в текущем году Иран увеличил в 4 раза производство урана, обогащенного до 3,67%. Чиновник сообщил, что имеющиеся у Ирана центрифуги способны еще больше увеличить производство обогащенного урана. При этом, по словам Бехруза Камалванди, Иран выполняет все свои обязательства по «ядерной сделке» (СВПД), в связи с чем оставшиеся стороны соглашения должны также придерживаться его положений, а не ужесточать режим против ИРИ.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить