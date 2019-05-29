Среда, 29 Мая 2019 года
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Экс-премьер Ирака отверг возможность присоединения к санкциям против Ирана

Политика

Ирак решительно осуждает любые меры, которые наносят ущерб иранскому народу

Тегеран, 29 мая 2019, 09:59 — REGNUM  Экс-премьер-министр Ирака Айяд Аллауи в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что Ирак не присоединится к санкциям против ИранВ то же время политик объявил о том, что Ирак решительно противостоит любым возможным агрессивным действиям третьих стран по отношению к Исламской республике, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Политик подчеркнул, что Ирак решительно осуждает любые меры, которые наносят ущерб иранскому народу. Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, отметил решающий вклад Ирака в деэскалацию обстановки на Ближнем и Среднем Востоке.

Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Ирак 25 мая. Политик провел встречи с министром иностранных дел Ирака и президентом страны. В ходе встреч с первыми лицами Ирака иранский дипломат предложил всем арабским странам заключить договор о ненападении в ближайшее время.

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Зарубежная хроника
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