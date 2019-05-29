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Глава Ирана: сопротивление — единственный способ противостоять агрессорам

Политика

Иран является одним из государств, проводящих данную политику

Глава Ирана: сопротивление — единственный способ противостоять агрессорам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 29 мая 2019, 09:33 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани поздравил граждан Ливана с годовщиной освобождения Южного Ливана от израильской оккупации. Глава государства заявил, что сопротивление — это единственный способ противостоять агрессорам, главным из которых на текущий момент является Израиль, сообщает иранское информационное агентство «Fars».

Президент отметил, что Иран всегда стоял бок о бок с армией Ливана и гражданами страны «перед лицом таких агрессоров, как сионистский режим». По словам Хасана Рухани, события прошлого века в Ливане наряду с текущими событиями в ближневосточном регионе диктуют необходимость сопротивляться агрессии, и Иран является одним из государств, проводящих данную политику.

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Зарубежная хроника
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