Среда, 29 Мая 2019 года
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Посол Ирана в Париже: ядерного оружия нет в военной доктрине Ирана

Политика

Данный факт был неоднократно подтвержден фетвами Верховного лидера Ирана Али Хаменени, а также отчетами МАГАТЭ

Тегеран, 29 мая 2019, 14:04 — REGNUM  Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Париже Бахрам Гасеми заявил, что ядерное оружие ни коим образом не фигурирует в военной доктрине ИРИ. Данный факт был неоднократно подтвержден фетвами Верховного лидера Ирана Али Хаменени, а также отчетами МАГАТЭ, констатирующими полное соблюдение Ираном ядерных договоренностей, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Дипломат отметил, что Иран имеет полное право использовать свои ядерные разработки в мирных целях, предусмотренных СВПД. При этом Исламская республика готова вести переговоры со всеми странами, которые могут сомневаться в истинных целях иранской ядерной программы.

Посол подчеркнул, что для того, чтобы укрепить доверие и снизить взаимные страхи и опасения, ИРИ готова заключить договор о ненападении со странами Персидского залива. Учитывая энергетическую, экономическую и политическую важность региона, данная мера является необходимостью.

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Зарубежная хроника
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