Посол Ирана в Париже: ядерного оружия нет в военной доктрине Ирана

Тегеран, , 14:04 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Париже Бахрам Гасеми заявил, что ядерное оружие ни коим образом не фигурирует в военной доктрине ИРИ. Данный факт был неоднократно подтвержден фетвами Верховного лидера Ирана Али Хаменени, а также отчетами МАГАТЭ, констатирующими полное соблюдение Ираном ядерных договоренностей, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Дипломат отметил, что Иран имеет полное право использовать свои ядерные разработки в мирных целях, предусмотренных СВПД. При этом Исламская республика готова вести переговоры со всеми странами, которые могут сомневаться в истинных целях иранской ядерной программы.

Посол подчеркнул, что для того, чтобы укрепить доверие и снизить взаимные страхи и опасения, ИРИ готова заключить договор о ненападении со странами Персидского залива. Учитывая энергетическую, экономическую и политическую важность региона, данная мера является необходимостью.