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Парламент Турции: наши отношения с Северной Македонией — пример для Балкан

Политика

Спикер парламента Турции: «Дружеские отношения между Турцией и Северной Македонией могут послужить примером и для Балкан, и для всего мира»

Анкара, 29 мая 2019, 10:51 — REGNUM  Спикер Верховного национального собрания Турции Мустафа Шентоп на ифтаре (вечернее разговение), проведенном в столице Северной Македонии Скопье под эгидой турецкого посольства, заявил: «Дружеские отношения между Турцией и Северной Македонией могут послужить примером и для Балкан, и для всего мира».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп, в частности, подчеркнул: «Поддерживать на Балканах мир означает для всех нас жить в мире и спокойствии». Он также напомнил, что в самые трудные моменты Турция принимала сторону Северной Македонии. Представитель турецкого парламента добавил: «Я хочу подчеркнуть нашу поддержку стремлений Северной Македонии стать членом НАТО и ЕС, влиться в евро-атлантические структуры». Мустафа Шентоп выразил уверенность, что такую же поддержку Северная Македония окажет Турции в ее борьбе с терроризмом.

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Зарубежная хроника
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