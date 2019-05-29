Анкара, 29 мая 2019, 10:51 — REGNUM Спикер Верховного национального собрания Турции Мустафа Шентоп на ифтаре (вечернее разговение), проведенном в столице Северной Македонии Скопье под эгидой турецкого посольства, заявил: «Дружеские отношения между Турцией и Северной Македонией могут послужить примером и для Балкан, и для всего мира».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп, в частности, подчеркнул: «Поддерживать на Балканах мир означает для всех нас жить в мире и спокойствии». Он также напомнил, что в самые трудные моменты Турция принимала сторону Северной Македонии. Представитель турецкого парламента добавил: «Я хочу подчеркнуть нашу поддержку стремлений Северной Македонии стать членом НАТО и ЕС, влиться в евро-атлантические структуры». Мустафа Шентоп выразил уверенность, что такую же поддержку Северная Македония окажет Турции в ее борьбе с терроризмом.
Парламент Турции: наши отношения с Северной Македонией — пример для Балкан
Спикер парламента Турции: «Дружеские отношения между Турцией и Северной Македонией могут послужить примером и для Балкан, и для всего мира»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.