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Туск рассказал о процедуре избрания главы Еврокомиссии

Политика

Новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение большинства в ЕС и Европарламенте

Туск рассказал о процедуре избрания главы Еврокомиссии
European People's Party
Дональд Туск

Брюссель, 29 мая 2019, 09:03 — REGNUM  Автоматизма в назначении руководителя Европейской комиссии не будет, заявил глава Евросовета Дональд Туск, комментируя предстоящие выборы нового руководителя Еврокомиссии.

По его словам, новый глава Еврокомиссии должен получить одобрение большинства в ЕС и Европарламенте.

«Автоматизма в назначении руководителя Еврокомиссии не будет», — заявил Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие месяцы в Европейском союзе должны быть назначены председатели Еврокомиссии, совета и парламента, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.

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