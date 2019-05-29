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Турецкая оппозиция: мы должны занять сторону правосудия

Политика

Председатель Народно-республиканской партии Турции: «Нет ни одного вопроса, который Турция не могла бы решить. Все проблемы коренятся в том, что мы должны занять сторону правосудия»

Анкара, 29 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Нет ни одного вопроса, который Турция не могла бы решить. Все проблемы коренятся в том, что мы должны занять сторону правосудия. Мы сделаем так, что наша позиция будет на стороне правосудия, права и справедливости».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу, в частности, подчеркнул: «Мы будем размышлять и решать проблемы сообща. Если придёт беда, мы преодолеем ее. У месяца Рамадан есть такая особенность. Мы оставим в стороне нашу враждебность, раздражение, ненависть. Вместе мы сделаем все, что необходимо, во имя нашей страны, нашей родины, нашего знамени».Политик поделился тем, что его самым большим желанием является жить в мире и спокойствии, и добавил: «Будьте уверены, что, когда приходит атмосфера мира, наша отчизна становится подобной раю. И вместе мы можем сделать Турцию страной, преисполненной этим благостным порывом».

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Зарубежная хроника
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