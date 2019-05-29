Посол ЕС в Ираке обеспокоен межпартийным конфликтом в Иракском Курдистане

Эрбиль, Ирак, , 09:05 — REGNUM Посол Европейского союза (ЕС) в Ираке Рамон Блекуа выразил сожаление о возможном срыве прежде достигнутых соглашений между «Патриотическим союзом Курдистана» (ПСК) и «Демократической партией Курдистана» (ДПК), сообщает 29 мая Kurdistan.ru.

Заявление политика последовало после выборов парламентом Иракского Курдистана нового президента, которым стал Нечирван Барзани. Вопреки предыдущим договоренностям на сессии отсутствовала партия «Патриотический союз Курдистана» (ПСК).

«Вызывает обеспокоенность, что внутрипартийная политика партии поставила под угрозу соглашение ДПК-ПСК, когда Иракский Курдистан нуждается в консенсусе», — отметил Блекуа.

Дипломат также поздравил нового президента курдской автономии с избранием на пост, назвав это «важным шагом для формирования Регионального правительства Курдистана» в контексте критической ситуации, сложившейся на данный момент в Ираке и регионе в целом.

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