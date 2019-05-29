Шансы Маргрете Вестагер возглавить Еврокомиссию возросли — СМИ

Брюссель, , 09:00 — REGNUM 28 мая в Брюсселе состоялся неформальный саммит Европейского союза (ЕС), посвященный обсуждению кадровых вопросов, а именно — распределению должностей по итогам выборов в Европейский парламент. Шансы еврокомиссара, лидера Либеральной партии Дании Маргрете Вестагер возглавить Европейскую комиссию возросли, пишет газета Die Welt.

До сих пор фаворитами считались кандидат от Европейской народной партии (ЕНП), немец Манфред Вебер и кандидат от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, голландец Франс Тиммерманс. Поскольку по итогам выборов ведущие партии утратили большинство в парламенте, для утверждения кандидатуры им нужна поддержка других политических групп. «Зеленые» дали понять, что поддерживают кандидатуру Вестагер, принадлежащую к Альянсу либералов и демократов за Европу.

«Она вошла в дебаты, она сказала, что она хочет изменений в Комиссии, поэтому она является ведущим кандидатом для нас», — сказала лидер фракции «Зеленых» Ска Келлер.

За кандидатуру Вестагер высказался также премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, хотя она не принадлежит к его партии.

Решение о том, кто займет пост председателя Европейской комиссии, должно быть принято до саммита ЕС в Брюсселе 20−21 июня. Затем Европейский парламент должен будет утвердить предложенную кандидатуру.

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