Турция намерена национализировать производство лекарств

Анкара, , 09:37 — REGNUM Министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция намерена полностью национализировать производство лекарственных препаратов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фахреттин Коджа, в частности, отметил: «Тремя основными целями национализации производства лекарственных препаратов являются: сокращение импорта и торгового дефицита, увеличение производственных мощностей в области фармацевтической промышленности и повышение уровня занятости в этой сфере. Сегодня 80% всех лекарственных препаратов в Турции — отечественного производства. Но при ценовом исчислении на Турцию приходится лишь 46% доходов от их реализации, так как импортируются, в частности, дорогостоящие препараты, которые в нашей стране не производятся. Производственные мощности в фармацевтической сфере, где сегодня трудится около 35 тысяч человек, выросли с 65 до 75%».

Кроме того, в Турции планируется открытие нового научно-образовательного центра при Управлении институтов здравоохранения. Целью такого шага является подготовка профессиональных кадров для исследований и разработок в сфере биотехнологий. В связи с этими планами представители министерства здравоохранения Турецкой Республики посетили Национальный институт исследований в области биопроцессов, расположенный в Ирландии.