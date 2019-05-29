Япония предлагает Китаю переговоры по спорным территориям в формате “2+2”

Токио, , 09:57 — REGNUM Японское правительство направило правительству КНР запрос на проведение встречи министров иностранных дел и министров обороны обеих стран в формате «2+2». Китайская сторона не дала конкретного ответа, но оставила вопрос на обсуждение двух лидеров, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина, на полях июньского саммита «Большой двадцатки» в Осаке. По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Япония обеспокоена военной активностью Китая в Восточно-китайском море, а также в спорных территориальных водах вокруг островов Сэнкаку (кит. Дяоюйдао), на которые претендует Китай.