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Советник Трампа посетит с визитом Марокко, Иорданию и Израиль

Политика

Советник президента США Джаред Кушнер ищет союзников по вопросу «сделки века»

Советник Трампа посетит с визитом Марокко, Иорданию и Израиль
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 29 мая 2019, 08:52 — REGNUM  Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавит американскую делегацию, планирующую посетить Ближний Восток. Об этом сообщает 29 мая Al Jazeera.

Делегация посетит с визитом Марокко, Иорданию и Израиль. Целью переговоров станет попытка выработки мирного соглашения между Палестиной и Израилем.

Турне проходит в рамках подготовки конференции по мирному урегулированию вышеуказанного конфликта, которая состоится 25−26 июня в Бахрейне. Однако Палестина уже отвергла ее, назвав план, представленный США, однобоким и направленным на реализацию интересов Тель-Авива.

Напомним, противостояние между Израилем и Палестиной продолжается свыше 70 лет, когда в 1948 году на палестинских территориях было основано еврейское государство. С тех пор стороны не приблизились к окончательному урегулированию напряженности, однако попытки к этому делаются регулярно.

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Ближневосточное урегулирование
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