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США опасаются срыва «сделки века» на Ближнем Востоке из-за Израиля

Политика

Стороны опасаются срыва “сделки века”

США опасаются срыва «сделки века» на Ближнем Востоке из-за Израиля
Иллюстрация: Netanyahu.org.il
Переговоры США и Израиля

Иерусалим, 29 мая 2019, 10:54 — REGNUM  30 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится в Иерусалиме с советником президента США Джаредом Кушнером. Как сообщает израильский бизнес-портал Globes, во встрече также примет участие спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Известно, что визит Кушнера связан с опасениями срыва «сделки века» ввиду политического кризиса в Израиле. Премьер Нетаньяху до сих пор не сформировал новое правительство, в связи с чем в Израиле могут состоятся повторные выборы.

Условия так называемой «сделки века» — плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке — планируется представить на конференции в Бахрейне 25 июня. Отмечается, что детали плана до сих пор засекречены. Публикация плана была отложена сначала из-за парламентских выборов в Израиле, а позже — из-за наступления Рамадана.

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Зарубежная хроника
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