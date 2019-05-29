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Минфин Израиля: свободных денег на новые выборы нет

Политика

В случае внеочередных выборов финансовое ведомство урежет бюджет министерств

Минфин Израиля: свободных денег на новые выборы нет
Израильские шекели

Иерусалим, 29 мая 2019, 09:27 — REGNUM  Повторные выборы могут обойтись Израилю более чем в 130 млн долларов. Об этом стало известно 28 мая в ходе заседания специальной комиссии по вопросу роспуска Кнессета, сообщает израильское бизнес-издание Calcalist.

Представитель бюджетного отдела министерства финансов Биан Ветед назвала примерную стоимость внеочередных выборов, не дав никаких объяснений тому, каким образом финансовое ведомство произвело подсчеты. В министерстве также подчеркнули, что свободных денег на проведение выборов у Израиля нет. В случае необходимости проведения выборов финансовое ведомство будет вынуждено урезать бюджет министерств. Предполагается, что названная сумма включает в себя дополнительное финансирование партий.

Отмечается, что предыдущие выборы — в апреле 2019 года — стоили государственной казне 63 млн долларов. Однако в целом для экономики страны день выборов, который был объявлен выходным, обошелся примерно в 830 млн долларов.

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Зарубежная хроника
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