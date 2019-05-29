Киев, , 08:44 — REGNUM Бывший посол США на Украине Мари Йованович причастна к нескольким громким антиукраинским скандалам. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 28 мая в эфире телеканала 112.ua.

«Этот человек давно занимается провокациями, рассказал политик. — Я могу это утверждать, и не только потому, что в Киеве и на Украине введено внешнее управление США, я могу также утверждать следующее: когда я был главой администрации президента Украины в 2002 году, Йованович, будучи заместителем руководителя дипломатической миссии США на Украине, первая публично обвинила Украину в том, что наша страна незаконно торговала «Кольчугами».

Медведчук напомнил, что из-за скандала с радиолокационными станциями «Кольчуга», которые Украина якобы продала Ираку, страна оказалась в международной изоляции.

«Мы доказали, что Украина не продавала «Кольчуги» Ираку. И что? Мы услышали публичные извинения американской стороны? Да нет! Прошел год, американцы зашли в Ирак. И тоже не обнаружили никаких «Кольчуг», — добавил политик.

Медведчук отметил, что адвокат президента США Рудольф Джулиани сказал о Йованович чистую правду — при её участии депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко и глава национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник вмешались в американские выборы. Этот факт признал украинский суд.

«Они причинили вред внешней политике Украины и вмешались в избирательный процесс по избранию президента США, голословно обвинив руководителя его штаба Пола Манафорта», — отметил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что глава Украины Владимир Зеленский окружил себя людьми, которые противостоят президенту США Дональду Трампу. По его словам, экс-посол США Мари Йованович «была частью всех этих усилий против президента Трампа».

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