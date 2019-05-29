Пост председателя Еврокомиссии: Макрон призвал найти сильного лидера

Брюссель, , 08:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал глав государств и правительств стран Европейского союза (ЕС) найти компромисс вокруг «сильного и харизматичного» кандидата на пост председателя Еврокомиссии, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон попытался добиться того, чтобы принцип «Spitzenkandidat» (глава списка) не применялся автоматически. Это означало бы назначение на пост председателя комиссии немецкого консерватора Манфреда Вебера, которого поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, но против которого выступает Париж.

«Ключ в том, что люди, которые будут на самых чувствительных позициях, разделяют проект, они самые харизматичные, изобретательные, компетентные из всех возможных», — заявил президент Франции на заседании в Брюсселе, на котором обсуждались предстоящие назначения.

Напомним, в ближайшие месяцы в Европейском союзе должны быть назначены председатели Еврокомиссии, совета и парламента, а также верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности.