На Украине украли секретные данные, в Сербии полагаются на РФ: Радио REGNUM

Москва, 29 мая 2019, 11:00 — REGNUM
- Серверы с секретной информацией украли из администрации президента Украины;
- Приднестровье готовит иски к Молдавии;
- Подавляющее большинство сербов уповает на Россию;
- Испанское СМИ нашло причину власти Мадуро;
- El Pais: триумф британских радикалов отдалил достижение консенсуса насчёт Brexit.
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Читайте ранее в этом сюжете: РФ готова к отношениям с Кореей и КНДР и следит за Сербией: Радио REGNUM