На Украине украли секретные данные, в Сербии полагаются на РФ: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1513.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ готова к отношениям с Кореей и КНДР и следит за Сербией: Радио REGNUM