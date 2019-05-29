Представители Дерипаски раскритиковали «доказательный меморандум» США

Москва, , 08:21 — REGNUM «Доказательный меморандум» американского минфина, оправдывающий введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски является плохо проработанным отчетом с ложными утверждениями и фактологическими неточностями. Такую оценку документу дали представители Дерипаски.

В офисе предпринимателя заявили, что служащие управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), судя по всему, не утруждались поиском доказательств, а действовали из личной мести, разрушая жизнь и бизнес Дерипаски. Риску при этом подверглись тысячи людей, включая работников предприятий и инвесторов.

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Речь идет не только о профессиональной некомпетентности, действия управления похожи на «грубое нарушение на государственной службе и вызывает серьезные вопросы к объективности и истинным целям, преследуемым расследованиями OFAC», цитирует ответ представителей Дерипаски РИА Новости.

Отмечено, что американская сторона включила Дерипаску в санкционный список на основе двух утверждений, оба из которых ложные. Первое — что он действовал или намеревался действовать в интересах высокопоставленного российского чиновника, и второе — что он якобы работает в энергетическом секторе российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его — на тот момент — компаний «РУСАЛ», En+ Group и «Евросибэнерго». В конце мая американская сторона опубликовала часть документов, которые послужили основанием для введения санкций.

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