Скандал в Курдистане: ДПК раскритиковало ПСК за бойкот выборов президента

Эрбиль, Ирак, , 08:09 — REGNUM Руководство Демократической партии Курдистана (ДПК) раскритиковало Патриотический союз Курдистана (ПСК) за бойкот заседания парламента, на котором избирался президент курдской автономии. Об этом 28 мая сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

Во вторник, 28 мая, законодательный орган Иракского Курдистана избрал президента региона, им стал Нечирван Барзани. Фракция ПСК не принимала участие в голосовании, несмотря на ранее достигнутые соглашения.

«Мы считаем, что нарушение договоренностей со стороны ПСК вызвано желанием воспрепятствовать политическому процессу в регионе», — говорится в заявлении ДПК.

Несмотря на отсутствие второй по величине фракции парламента, Нечирван Барзани был все-таки утвержден в должности, за него проголосовали 68 парламентариев из 111.

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