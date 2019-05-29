Львовские депутаты призвали Зеленского не выступать на русском языке

Львов, Украина, , 08:02 — REGNUM Депутаты Львовского облсовета поддержали решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выступать на русском языке. Текст решения опубликован 28 мая на сайте облсовета.

По мнению депутатов, часть публичных речей президента звучит на русском языке, что «нарушает права граждан на получение информации и её понимание». Кроме того, поскольку русский язык является языком России или «страны-агрессора», президент должен полностью исключить его из употребления во всех сферах публичной жизни, считают народные избранники.

«Обращая внимание на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности использовать государственный украинский язык», — сказано в сообщении.

Напомним, в ходе предвыборных дебатов, а также произнося инаугурационную речь Зеленский несколько раз переходил на русский язык.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Венгрии выразил надежду на то, что Зеленский решит языковую проблему на Украине, вызванную принятием закона о тотальной украинизации, которая ущемляет права жителей Украины, включая венгерское этническое меньшинство Закарпатья.

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Отметим, украинская пропаганда игнорирует тот факт, что в Донбассе одни граждане Украины воюют с другими гражданами Украины. По мнению украинских пропагандистов, их страна подверглась некой «российской агрессии», поэтому Россию называют «страной-агрессором». Данный термин фигурирует в решениях Верховной рады.