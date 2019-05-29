Руководство Нигерии обвинили в «давлении на прессу»

Абуджа, , 08:00 — REGNUM Многие журналисты в Нигерии выразили беспокойство «нарушением свободы СМИ» после того, как в стране были введены новые строгие правила для освещения политических событий. Об этом передает The Guardian.

По информации издания, чтобы быть допущенным до освещения событий Национального собрания, верховной законодательной власти Нигерии, журналист должен доказать, что орган СМИ, который он представляет, имеет тираж как минимум 40 000 экземпляров или 5000 просмотров за день в интернете. Также журналисту будет необходимо доказать двухлетний опыт работы, в том числе и в освещении государственных дел, являться членом Союза журналистов Нигерии и соответствовать всем критериям, которые представит глава пресс-службы Национального собрания Эммануэль Роулингс Агада. Новые правила вступят в силу с 11 июня.

Гильдия нигерийских редакторов заявила, что правила «примитивны, недемократичны и явно настроены против СМИ и народа».

«Это грубая попытка заставить прессу молчать в демократическом государстве, и это неприемлемо», — заявила генеральный секретарь Гильдии нигерийских редакторов Мэри Атолагбе. Она призвала СМИ по всей стране «выступить против и отвергнуть» новые правила.

Комитет по защите журналистов сообщил, что власти Нигерии должны отменить новые требования и «гарантировать то, что будущие постановления не будут грубо нарушать свободу доступа прессы к информации».

«Число сотрудников пресс-службы Национальной ассамблеи чрезвычайно мало, около 80 человек в сенате и примерно такое же количество в палате представителей. Политические аналитики жаловались на то, что дела Национальной ассамблеи остаются без должного внимания СМИ, и мы ожидали увеличения числа журналистов, а не их сокращения, как предписывают новые правила», — заявил представитель телеканала Gotel Africa TV Рубен Локоди.

Активисты заявляют, что другой «удар» по свободе прессы был нанесен в среду, 22 мая, когда власти страны вновь арестовали журналиста Джонса Абири по обвинению в терроризме и саботаже экономики. Правозащитники требуют немедленного освобождения журналиста.