МИД Ирана: Тегеран готов к диалогу со странами Персидского залива

Тегеран, , 07:50 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к диалогу со странами Персидского залива для деэскалации напряженности в регионе. Об этом 29 мая сообщает Al Jazeera.

Комментарий был получен во время визита дипломата в соседний Катар, где обе стороны выразили обеспокоенность по поводу усиливающихся разногласий на территории Ближнего Востока.

Напомним, напряженность между США и Ираном, а также между странами региона обострилась после того, как Вашингтон направил в Персидский залив авианосную группу. Кроме того, Пентагон объявил о планах размещения 1 тыс. 500 военных в регионе.

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