Платошкин покинул студию «60 минут» после оскорбления политолога с Украины

Москва, , 07:41 — REGNUM Российский политолог Николай Платошкин во время эфира покинул студию программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» после оскорбления украинского эксперта Александра Семченко, сообщают «Вести».

Во время программы речь зашла о решении президента Украины Владимира Зеленского вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

«Практика показывает, что везде, где Саакашвили, — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово», — сказал в эфире Платошкин.

Читайте также: «Хорошо, что я быстро бегаю!» Соловьёв разнял и выгнал двух участников шоу

В ответ Семченко назвал российского политолога «конченым идиотом», после чего Платошкин покинул студию. По словам ведущей Ольги Скабеевой, таким образом политолог критиковал власти Украины, а не украинский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из студии программы «Место встречи» ведущим Андреем Норкиным был удалён украинский политолог Павел Жовниренко.

Читайте также: Ведущий НТВ выгнал из студии украинского политолога — видео