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Платошкин покинул студию «60 минут» после оскорбления политолога с Украины

Политика

Во время программы речь зашла о решении Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство

Москва, 29 мая 2019, 07:41 — REGNUM  Российский политолог Николай Платошкин во время эфира покинул студию программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» после оскорбления украинского эксперта Александра Семченко, сообщают «Вести».

Во время программы речь зашла о решении президента Украины Владимира Зеленского вернуть Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

«Практика показывает, что везде, где Саакашвили, — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово», — сказал в эфире Платошкин.

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В ответ Семченко назвал российского политолога «конченым идиотом», после чего Платошкин покинул студию. По словам ведущей Ольги Скабеевой, таким образом политолог критиковал власти Украины, а не украинский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из студии программы «Место встречи» ведущим Андреем Норкиным был удалён украинский политолог Павел Жовниренко.

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