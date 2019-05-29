57% жителей Франции выступили за изменение политики Макрона — опрос

Париж, , 07:43 — REGNUM Согласно опросу социологической службы Elabe, явное большинство жителей Франции (57%) считают, что президент страны Эммануэль Макрон должен значительно изменить направление своей политики после европейских выборов, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, для 31% опрошенных глава государства должен просто «привести в порядок некоторые аспекты», а для 11% он должен поддерживать текущее направление политики.

После выборов в Европарламент 39% опрошенных считают, что глава государства и его правительство «будут проводить более экологическую политику».

Известно также, что 33% полагают, что правительство будет «более внимательным», 31% — «ближе к территориям и местным сообществам» и только 27% считают, что исполнительная власть во Франции будет «более социальной».

Покупательская способность, на которую ссылаются 27% респондентов, является темой, которой Эммануэль Макрон должен уделить первоочередное внимание в течение оставшейся части пятилетнего периода. Далее следуют социальная защита (11%), глобальное потепление и защита окружающей среды (11%), иммиграция (9%), государственные расходы и задолженность (9%).

Социологический опрос был проведен онлайн 27−28 мая с участием более тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон собрал «лидеров большинства, чтобы обсудить с ними дальнейшие шаги».

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