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ООН надеется на медицинскую помощь Казахстана для миротворцев

Политика

Миротворцы оказываются в сложных ситуациях вдали от медицинской помощи

Нур-Султан, 29 мая 2019, 07:42 — REGNUM  ООН надеется на помощь Казахстана в вопросах оказания медицинской помощи миротворцам. Об этом заявил заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям ООН Жан-Пьер Лакруа, сообщает 29 мая агентство «КазТАГ».

По его словам, условия службы участников миротворческих миссий ООН актуализируют вопрос применения телемедицины. Лакруа уточнил, что миротворцы оказываются в сложных ситуациях вдали от медицинской помощи.

Заместитель генсека ООН также поднял вопрос использования новых технологий в разведке, в том числе дистанционное обучение персонала и использование виртуальных методов для развития необходимых навыков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Казахстане стартовал пятый симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества. Участники мероприятия обсуждают использование искусственного интеллекта, «большие данные» и другие современные технологии для повышения эффективности миротворческих миссий.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан планирует расширить сотрудничество с ООН в сфере миротворчества

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Политическая жизнь Казахстана
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