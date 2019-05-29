ООН надеется на медицинскую помощь Казахстана для миротворцев

Нур-Султан, , 07:42 — REGNUM ООН надеется на помощь Казахстана в вопросах оказания медицинской помощи миротворцам. Об этом заявил заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям ООН Жан-Пьер Лакруа, сообщает 29 мая агентство «КазТАГ».

По его словам, условия службы участников миротворческих миссий ООН актуализируют вопрос применения телемедицины. Лакруа уточнил, что миротворцы оказываются в сложных ситуациях вдали от медицинской помощи.

Заместитель генсека ООН также поднял вопрос использования новых технологий в разведке, в том числе дистанционное обучение персонала и использование виртуальных методов для развития необходимых навыков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Казахстане стартовал пятый симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества. Участники мероприятия обсуждают использование искусственного интеллекта, «большие данные» и другие современные технологии для повышения эффективности миротворческих миссий.

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