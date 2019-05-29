Военный эксперт назвал главные угрозы Крымскому мосту со стороны Киева

Москва, , 07:33 — REGNUM С самого начала строительства Крымского моста охрана этого объекта была поставлена на запредельно высокий уровень. Однако существует опасность широкомасштабных боевых действий. Речь идёт о возможной провокации против Крымского моста, на которую Киев может решиться с применением двух эсминцев проекта Oliver Hazard Perry. Эти списанные фрегаты США готовы передать Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике «Звезда».

Читайте также: Украинский депутат назвал Крымский мост объектом для уничтожения

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — отметил эксперт.

При этом обозреватель напомнил, что Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь» и «Бук-М2», а также С-400, которые защищают сооружение с воздуха. Также строители гигантского сооружения предусмотрели и такую возможную опасность, как таран опор моста при помощи судов. Для этого были установлены так называемые «палы», сделанные из железобетона, металлического шпунта и камней, поэтому «ни одно современное плавсредство не способно пробить такой монолит или причинить ему хоть какой-либо ущерб».

Также по теме: The Washington Examiner: Украина должна «разбомбить» Крымский мост

В Киеве услышали призыв журналиста разбомбить Крымский мост

Кроме того, для предотвращения угрозы с земли и с моря в Керченском проливе была организована отдельная морская бригада. В случае опасности за считанные минуты к бойцам выдвигается усиление на бронемашинах бригады. Также отмечает автор статьи, на всей протяжённости акватории, от берега до берега, за безопасность сооружения отвечают как пограничники и противодиверсионная группа Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, призывы сначала не дать построить, а потом после завершения строительства уничтожить и взорвать Крымский мост звучали уже неоднократно. Так, в мае 2018 года, когда было торжественно открыто движение по Крымскому мосту, автора журнала The Washington Examiner Тим Роган призвал Киев нанести ответный удар по Крымскому мосту. В своей статье американский журналист назвал мост «оскорблением» Украины как нации. Позднее, комментируя реакцию на свою статью в новом материале, журналист уточнил, что при ударе никто не должен пострадать, а так о написанном он не сожалеет.

Этот призыв был услышан в Киеве. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал мост через Керченский пролив вражеской инфраструктурой, поскольку «соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», поэтому его необходимо разрушить.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный прокурор Украины оценил убытки из-за провокации в Чёрном море