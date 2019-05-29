Глава Иракского Курдистана: «Новое президентство станет оплотом единства»

Эрбиль, Ирак, , 07:40 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что использует доверие, оказанное ему при избрании в должность, для единения иракских курдов, сообщает 29 мая Kurdistan24.

«Я заверяю всех жителей Иракского Курдистана, что новое президентство станет оплотом единства и объединит все политические силы региона, в том числе этнические и религиозные меньшинства», — отметил Баразни во время своей инаугурационной речи.

Также курдский лидер подчеркнул, что приложит все необходимые усилия для решения всех спорных вопросов между Эрбилем и Багдадом в соответствии с конституцией страны.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая парламент Иракского Курдистана избрал Барзани новым президентом автономии. Вторая по величине фракция, Патриотический союз Курдистана, не присутствовала во время избрания, однако выборы все равно состоялись. Барзани получил поддержку 68 законодателей из 111.

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