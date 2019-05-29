Врио главы Оренбуржья: «Инвестора надо искать и создавать ему все условия»

Оренбург, , 07:25 — REGNUM Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер потребовал от администрации Новотроицка, который является территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), обеспечить режим наибольшего благоприятствования инвесторам. Всем ведомствам дано задание — изменить подходы к привлечению инвесторов в ТОСЭР Новотроицк, разработать точные временные алгоритмы, представить план-график по открытию производств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, 28 мая врио главы области Денис Паслер находился с рабочим визитом в Новотроицке. Он побывал на градообразующем предприятии Новотроицка — АО «Уральская Сталь», которое входит в холдинг «Металлоинвест», посетил Новотроицкий завод хромовых соединений, проинспектировал ряд городских объектов.

На совещании, посвященном теме повышения эффективности территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Новотроицк, Денис Паслер отметил, что плановые показатели по инвестициям за 2017—2018 годы значительно перевыполнены, и указал на дефицит резидентов.

«Планку ставили в 30 млн рублей, по факту вложено 1,9 млрд рублей. А с учетом первого квартала этого года — 2,2 млрд рублей. Но за полтора года работы ТОСЭР заключены соглашения только с двумя резидентами — ООО «Оренбургский пропант» и ООО «Новотроицкий содовый завод». При этом в других, даже сложных, регионах ситуация кардинально отличается и счёт резидентов идёт на десятки. Как нам нужно изменить работу, чтобы в наших ТОСЭРах появилось достаточное для нормального развития количество резидентов?» — задал вопрос врио губернатора.

Участники мероприятия — руководители экономического блока правительства и минстроя области, представители муниципальной власти, руководители хозяйствующих субъектов города — постарались ответить на этот вопрос. Был назван ряд проблем, в том числе ограничения по видам экономической деятельности (ОКВЭД), дающим право стать резидентом ТОСЭР, земельный вопрос, отсутствие инженерной инфраструктуры и нехватка энергетических мощностей, достаточно высокий инвестиционный порог (резидент должен вложить в проект не менее 20 млн рублей и создать не менее 20 новых рабочих мест).

«Инвестора не надо ждать, его надо искать, вести адресные, точечные переговоры, и это будет давать эффект. Но привлекать инвестора только под налоговые льготы крайне сложно. Чтобы зайти в территорию, ему нужен готовый участок с необходимыми коммуникациями. Это задача города и министерства экономического развития. Должен быть четкий план работы с потенциальными резидентами ТОСЭР, чтобы всем, и в первую очередь инвестору, были ясны сроки рассмотрения вопросов, кто и как будет помогать ему на этапе вхождения в ТОСЭР и на всех этапах реализации проекта. Только создавая инвестору максимально благоприятные условия, мы можем рассчитывать на результат», — подчеркнул Денис Паслер.

Добавим, Новотроицк стал первым в регионе моногородом, который получил статус ТОСЭР. Постановление появилось летом 2017 года. Территория опережающего социально-экономического развития создана в Новотроицке с целью повышения инвестиционной привлекательности моногорода, снижения зависимости от градообразующего предприятия — металлургического комбината «Уральская Сталь».

Федеральным законодательством для ТОСЭР предусмотрена льготная шкала налогообложения. Оренбургская область пошла на максимально возможные льготы: нулевые ставки по налогам на прибыль и на имущество на первые пять лет и минимальные ставки — на последующие пять лет (10% — налог на прибыль, 1,1% — налог на имущество).