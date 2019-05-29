Барзани провел переговоры с послом Бельгии в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 07:22 — REGNUM Глава совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани провел встречу с послом Бельгии в Иордании и Ираке Хендриком Ван де Вельде. Об этом 28 мая сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также вопросы, касающиеся ситуации в регионе. Барзани рассказал дипломату о процессе формирования нового правительства в курдской автономии.

Глава дипломатического представительства Бельгии покидает свою должность и получает новое назначение, с чем его и поздравил Барзани, пожелав успехов на новой должности.

Сам глава совета безопасности курдской автономии также вскоре будет назначен на пост премьер-министра региона, должность, которую освободил его двоюродный брат Нечирван Барзани, избранный президентом Иракского Курдистана.

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