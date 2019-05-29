Кедми: экономика — это инструмент меньшинства для неразвития большинства

Москва, , 06:45 — REGNUM Человечество не испытывает проблем с производством продукта, капитал не хочет его справедливо распределять, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Человечество может произвести сколько угодно продуктов питания, но оно не может их распределить. Все страны Африки, если им дать волю, могут завалить весь мир продуктами. Кто им не дает? Западные монополии, которые душат это сельское хозяйство, чтобы оно не конкурировало с их сельских хозяйством. То же самое во всем мире. Проблемы-то не в экономике, проблема — во власти. Экономика — это инструмент… Капитализация результатов труда и концентрация этих результатов в руках немногих, которые распределяют и управляют большинством — та же самая проблема осталась до сегодняшнего дня», — закончил мысль Кедми.

По его словам, все те болезни мира, которые описывал Маркс актуальны и сегодня, а поляризация общества стала намного сильнее, чем в его эпоху при том, что относительная нищета стала намного больше, несмотря на то, что люди перестали в существенной степени умирать с голода.

Читайте ранее в этом сюжете: Кедми: Маркс предложил развитие личности, а человечество выбрало деградацию