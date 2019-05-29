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В Оренбуржье назначен главный архитектор

Политика

Указ о назначении завизировал врио губернатора региона

Оренбург, 29 мая 2019, 06:39 — REGNUM  В Оренбургской области на пост и.о. главного архитектора региона назначена Наталья Ибрагимова. Она вступила в должность с 28 мая. Указ о назначении подписал врио главы области Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Стоит отметить, что Ибрагимова является председателем Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России.

Примечательно, что должность главного архитектора оставалась вакантной с момента утверждения этого поста в регионе и до 28 мая 2019 года. Напомним, инициативу в 2016 году проявил экс-губернатор Юрий Берг. Он внес Законодательное собрание Оренбургской области законопроект, которым предлагалось в региональный реестр государственных должностей добавить ещё одну — главного архитектора Оренбургской области. В конце осени этого же года (2016) депутатский корпус одобрил введение новой должности в правительстве, а именно в структуре министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

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