РФ готова к отношениям с Кореей и КНДР и следит за Сербией: Радио REGNUM

Москва, 29 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- Госдума следит за ситуацией в Сербии;
- В Москве предложили проработать соглашения между РФ, Республикой Кореей и КНДР;
- В Киеве скандал с «мостом Кличко»;
- Госдума работает над госреестром лишённых родительских прав;
- «Ипотечные» 450 тыс. рублей внесут в закон.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1512.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина присмотрела для себя очередную территорию России: Радио REGNUM