Кедми: Хлестаковы и недоросли стали интеллектуальной элитой России и Европы

Москва, , 06:27 — REGNUM Хлестаковы и недоросли стали воплощением и основополагающей частью правящих элит и в России, и на Западе, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кедми, в XIX веке были великие философы мирового исторического масштаба, потому что эти люди были очень хорошо образованы и усердно учились. Еще с советской школы Кедми запомнил два литературных образа — Митрофанушки из пьесы «Недоросль» Фонвизина и Хлестакова из «Ревизора» Гоголя.

«Так вот они стали основой интеллектуальной элиты во всём мире, и в этой стране тоже в 90-х годах. Даже в голову не могло прийти, когда мы учились… это были самые отрицательные образы, и мы смотрели на них, как на выразителей той старой России… Но никому в голову не могло прийти, что это станет основной составляющей элиты этого государства, и в Европе тоже», — заявил эксперт, добавив, что править бал стал мещанин.

Как неоднократно заявлял политолог Сергей Кургинян, после краха коммунизма начался глобальный процесс отказа от развития и восхождения человека к чему-то высшему как в религиозном, так и светском понимании. А после этого отказа начался неизбежный процесс регресса и деградации человечества.

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