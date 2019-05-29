Куликов о принципах: для КПРФ предатели из Компартии Украины — «братья»

Москва, , 05:46 — REGNUM Глава Компартии Украины Пётр Симоненко заставил свою партию совершить предательство на Украине, а КПРФ, при этом, не только его не осуждает, но и продолжает считать своим «братом», что никак не вяжется к какими-либо принципами, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Куликов обратился к другому гостю студии члену президиума ЦК КПРФ и председателю комитета Государственной Думы по делам СНГ Леониду Калашникову с вопросом о принципах в политике.

«Понимаете, Леонид Иванович, вы затронули про вот это петляние, маневрирование… Вот есть такой господин Симоненко, я с ним познакомился еще в 1999 году. Много как петлял… Долгая история, что была братская КПРФ и украинская Коммунистическая партия братская… Братская ваша партия под руководством господина Симоненко и под его личным давлением совершила предательство. Я почему-то не услышал от братской партии российской коммунистической название Симоненко тем, кем он есть, он был вашим братом», — заявил Куликов.

В ответ на это Калашников заявил, что господин Симоненко и вся Компартия Украины продолжают оставаться братьями для КПРФ в равной степени, как и Компартия Китая. На это ведущий Владимир Соловьёв отметил, что в Китае был Симоненко уже сидел в тюрьме за свои деяния. Калашников же принял это на свой счет и заявил

«Смотрите, почему это важно? Леонид Иванович не осуждает господина Симоненко за то, что он сделал, он говорит: «Он и сейчас наш брат». А вот на этих выборах господин Симоненко опять собирается выдвинуться для того, чтобы восточный электорат растянуть в угоду кому надо и предать. А у нас будут называть его братом. Вот так это работает», — закончил мысль Куликов, добавив, что, если орденами награждать тех, кто этого заслуживает, а предателей называть предателями, жизнь от этого станет только лучше.

Напомним, что в мае 2018 года, когда первый секретарь ЦК Компартии Украины (КПУ) Пётр Симоненко присутствовал в студии, он был обвинен рядом гостей студии в предательстве украинского народа, а также был сравнён с Иудой, предавшим Христа.

Так, гости отметили, что Симоненко исключил из партии всех рядовых членов, которые стояли на одесском «Антимайдане», а также лишил пособий семьи простых коммунистов, которые сидят в харьковском сизо за свои убеждения, а сами Симоненко, при этом, спокойно гуляет по Киеву и никто его не трогает.

Кроме того, Симоненко обвинили в том, что он загнал КПУ в Раду и заставил проголосовать за снятие полномочий с легитимного президента страны Виктора Януковича в угоду майданной нацистской власти, которая затем начала декоммунизацию и гонения на коммунистов.

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