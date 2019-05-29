Возвращённый Зеленским Саакашвили назвал время прилёта в Киев

Тбилиси, , 05:17 — REGNUM Прилёт Михаила Саакашвили на Украину намечен на вторую половину дня 29 мая, заявил бывший губернатор Одесской области в эфире телекомпании Rustavi 2.

Комментируя получение украинского гражданства, которое вернул ему президент Украины Владимир Зеленский, Саакашвили сказал:

«Завтра (29 мая — прим. ИА REGNUM ) во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся».

Напомним, Зеленский 28 мая подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Гражданства Саакашвили был лишён во время президентства Петра Порошенко 26 июля 2017 г.

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