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Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи официально подал в отставку

Политика

Он подал заявление об оставке генерал-губернатору страны

Порт-Морсби, 29 мая 2019, 05:19 — REGNUM  Глава правительства Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил официально подал заявление об отставке, сообщает агентство Reuters.

«В 9:45 сегодняшнего дня я подал его превосходительству генерал-губернатору свое письмо об отставке», — заявил он в парламенте страны.

Ранее Питер О'Нил обещал уйти в отставку еще 25 мая после череды отставок в его правительстве. После этого власти страны подняли вопрос о целесообразности нахождения О'Нила во главе правительства.

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