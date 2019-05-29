Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи официально подал в отставку

Порт-Морсби, , 05:19 — REGNUM Глава правительства Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил официально подал заявление об отставке, сообщает агентство Reuters.

«В 9:45 сегодняшнего дня я подал его превосходительству генерал-губернатору свое письмо об отставке», — заявил он в парламенте страны.

Ранее Питер О'Нил обещал уйти в отставку еще 25 мая после череды отставок в его правительстве. После этого власти страны подняли вопрос о целесообразности нахождения О'Нила во главе правительства.

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