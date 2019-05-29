В Якутии депутата лишили мандата в связи с утратой доверия

Якутск, , 05:47 — REGNUM С депутата сельского представительного органа в Среднеколымском районе Якутии сняли полномочия из-за того, что он не отчитался о доходах и имуществе. В прокуратуре его действия квалифицировали как нарушение закона о противодействии коррупции и потребовали лишить мандата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: В Якутии 2 депутата предпочли сдать мандаты, но не раскрывать своих доходов

Решение о прекращении полномочий народного избранника было принято депутатами представительного органа Байдинского наслега с формулировкой «в связи с утратой доверия». Совет депутатов рассматривал этот вопрос на основании представления об устранении нарушений, поступившего от прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в Якутии с нескольких депутатов досрочно снимаются полномочия в связи с тем, что они не предоставляют декларации. А в 2016 году два депутата из населённых пунктов республики добровольно сдали мандаты, чтобы не раскрывать своих доходов.

Читайте также: В Якутии 1050 депутатов не представили сведения о доходах