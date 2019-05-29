Среда, 29 Мая 2019 года
04:27:52 МСК

ВМС США начали проверку из-за неуставных нашивок с Трампом

Политика

На них был изображен человек, похожий на Трампа, и написан лозунг — «Сделаем экипажи самолетов снова великими»

Вашингтон, 29 мая 2019, 04:27 — REGNUM  Военно-морские силы США начали расследование инцидента с нарушением правил ношения военной формы после фотографий военных моряков с нашивками, на которых изображен некто похожий на президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что военнослужащие с неуставными нашивками были обнаружены в ходе посещения американским президентом корабля ВМС США «USS Wasp» в Японии.

Под объективы фотоаппаратов попали оригинальные нарукавные нашивки военнослужащих — на них был изображен человек, похожий на Трампа, и написан лозунг — «Сделаем экипажи самолетов снова великими» («Make aircrew great again», по аналогии с «Make America great again» — предвыборным лозунгом Трампа — прим. ИА REGNUM ).

В пресс-службе ВМС США заявили, что единственная цель проверки — выяснить, нарушали ли военнослужащие правила ношения военной формы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить