Армия Хафтара выдала Египту одного из самых опасных террористов

Бенгази, Ливия, , 04:07 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара передала Египту одного из самых разыскиваемых террористов в стране Хишама Ашмауи, передает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что выдача главаря боевиков состоялась во время визита главы египетской разведки Аббаса Камеля в Ливию, где он провел переговоры с Хафтаром в его ставке на востоке Бенгази.

По данным представителей ЛНА, Ашмауи выдали в рамках «совместных усилий по борьбе с терроризмом» в регионе. Портал Afrigatenews сообщает, что также был выдан еще один из лидеров террористов Сафуат Зейдан.

Сообщается, что главарей террористов захватили в октябре 2018 года в городе Дерна во время контртеррористической операции Хафтара. После этого Каир долгое время запрашивал их выдачи для суда в Египте.

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